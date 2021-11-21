Майнц — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В турнирной таблице «Майнц» занимает 10 место с 17 очками, «Кёльн» — 11 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Кёльн» — «Майнц» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Майнц»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Кёльн».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету