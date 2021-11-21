Майнц — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «Майнц» занимает 10 место с 17 очками, «Кёльн» — 11 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Майнц» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Майнц»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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