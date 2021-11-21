Лион — Марсель: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Марсель» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лион»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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