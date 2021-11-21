«Интер» — «Наполи»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 13-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме на гол Петра Зелиньски на 17-й минуте «нерадзурри» ответили точными ударами Хакана Чалханоглу с пенальти на 25-й минуте и Ивана Перишича с игры на 44-й.

На 61-й минуте Лаутаро Мартинес развил успел миланцев, а неаполитанцы лишь сократили отставание на 78-й минуте усилиями Дриса Мертенса.

Для подопечных Лучано Спаллетти это поражение стало первым в сезоне 2021/22 в чемпионате Италии.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Наполи 3:2 Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (17'), 1:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (25'), 2:1 Иван Перишич (44'), 3:1 Лаутаро Мартинес (61'), 3:2 Дрис Мертенс (79') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Николо Барелла (Федерико Димарко, 75'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 62'), Иван Перишич (Мартин Сатриано, 88'), Хоакин Корреа (Эдин Джеко, 62'), Лаутаро Мартинес (Роберто Гальярдини, 75') Наполи: Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 55'), Лоренцо Инсинье (Дрис Мертенс, 75'), Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 75'), Фабиан, Андре Франк Замбо Ангисса, Мариу Руй, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Давид Оспина Предупреждения: Виктор Осимхен (10'), Simone Inzaghi (24'), Калиду Кулибали (24'), Амир Ррахмани (35'), Хакан Чалханоглу (41'), Артуро Видаль (73'), Самир Ханданович (84'), Эдин Джеко (90 + 3')

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает третье место (28 очков), а «Наполи» — первое (32 очка).