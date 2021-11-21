Дженоа — Рома прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Дженоа» занимает 18 место с 9 очками, «Рома» — 8 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Рома» — «Дженоа» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.

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