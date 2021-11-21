Десна — Колос прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Десна» — «Колос» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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