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    Десна — Колос прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

    Десна — Колос: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Десна Чернигов Колос
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Десна» — «Колос» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Десна» — «Колос» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Десна — Колос.

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