Болонья — Венеция: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Болонья» занимает 9 место с 18 очками, «Венеция» — 15 место с 12 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болонья» — «Венеция». Коэффициент ставки — 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

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