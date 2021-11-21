Балтика — Ротор прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Балтика» занимает 8 место с 34 очками, «Ротор» — 16 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Ротор» — «Балтика» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Балтика» — «Ротор». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Балтика»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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