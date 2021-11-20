ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 21:00
    • «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Спартаком»
  • 19:58
    • «Уотфорд» в большинстве разгромил «МЮ»
  • 18:28
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»
  • 17:38
    • Медведев вышел в финал Итогового чемпионата ATP
  • 17:21
    • «Челси» в гостях разгромил «Лестер»
    Все новости спорта

    Матч с «Локомотивом» должен был закончиться со счетом 5:0, считает Талалаев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что его команда должна была забивать больше голов «Локомотиву» в матче 15-го тура РПЛ (2:1).

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Для нас игра с хорошими командами, которые играют сами в футбол, принципиальная.

    Если отталкиваться от истории с "Локомотивом", то мы знаем, что должны быть готовы к давлению соперника, агрессивному футболу.

    Мы подготовились хорошо, до удаления у "Локомотива" не было стопроцентных моментов, хорошо работали по прессингу — в середине тайма это стало проявляться.

    К сожалению, матч должен был закончиться 5:0, а завершили только 2:1, а про три штанги это отдельный разговор. Возможно, это давление на игроков от нас, мы требуем от них реализации.

    Удовлетворен работой команды. Единственное, Лисакович создал гол из полумомента, мы после этого минут 10 отбивались, но потом отодвинули игру от своих ворот.

    Первый круг окончен. Абсолютно доволен качеством игры, но не хватает в завершающей стадии, пропускаем необязательные голы. Сегодня вот один пропустили.

    По добору или недобору очков… Надо готовиться от матча к матчу, стратегически закладывать в нашем чемпионате очень сложно.

    Сегодня, например, "Урал" ушел от поражения на последней минуте при подавляющем преимуществе "Крыльев Советов". Поэтому планирование определенного количества очков на длинной дистанции немного не работает как было раньше.

    У нас очень интересный чемпионат, любой может обыграть любого. Матч "Рубину" мы точно не должны были проигрывать», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После этой победы «Ахмат» набрал 21 очко и находится на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы на своем поле примут «Ростов» (27 ноября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Зверев снова встанет на пути Джоковича?
  • Джокович — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • На «Артемо Франки» будет обмен забитыми мячами
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры