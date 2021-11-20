Матч с «Локомотивом» должен был закончиться со счетом 5:0, считает Талалаев

Главный тренер «Ахмата»заявил, что его команда должна была забивать больше головв матче 15-го тура РПЛ (2:1).

«Для нас игра с хорошими командами, которые играют сами в футбол, принципиальная.

Если отталкиваться от истории с "Локомотивом", то мы знаем, что должны быть готовы к давлению соперника, агрессивному футболу.

Мы подготовились хорошо, до удаления у "Локомотива" не было стопроцентных моментов, хорошо работали по прессингу — в середине тайма это стало проявляться.

К сожалению, матч должен был закончиться 5:0, а завершили только 2:1, а про три штанги это отдельный разговор. Возможно, это давление на игроков от нас, мы требуем от них реализации.

Удовлетворен работой команды. Единственное, Лисакович создал гол из полумомента, мы после этого минут 10 отбивались, но потом отодвинули игру от своих ворот.

Первый круг окончен. Абсолютно доволен качеством игры, но не хватает в завершающей стадии, пропускаем необязательные голы. Сегодня вот один пропустили.

По добору или недобору очков… Надо готовиться от матча к матчу, стратегически закладывать в нашем чемпионате очень сложно.

Сегодня, например, "Урал" ушел от поражения на последней минуте при подавляющем преимуществе "Крыльев Советов". Поэтому планирование определенного количества очков на длинной дистанции немного не работает как было раньше.

У нас очень интересный чемпионат, любой может обыграть любого. Матч "Рубину" мы точно не должны были проигрывать», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

После этой победы «Ахмат» набрал 21 очко и находится на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы на своем поле примут «Ростов» (27 ноября).