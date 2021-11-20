Суонси — Блэкпул: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Суонси» занимает 12 место с 23 очками, «Блэкпул» — 9 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «Генгам» — «Кан» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Суонси» — «Блэкпул».

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