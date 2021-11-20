Ротерхэм Юнайтед — Кембридж Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Ротерхэм Юнайтед» занимает 3 место с 31 очком, «Кембридж Юнайтед» — 13 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Кембридж Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм Юнайтед» — «Кембридж Юнайтед».

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