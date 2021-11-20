Ренн — Монпелье: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Ренн» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ренн»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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