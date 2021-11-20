Рединг — Ноттингем Форест: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Рединг» занимает 13 место с 22 очками, «Ноттингем Форест» — 14 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Рединг» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ноттингем Форест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рединг» — «Ноттингем Форест».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам