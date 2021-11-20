Норвич Сити — Саутгемптон прямая трансляция 20.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 19 место с 5 очками, «Саутгемптон» — 13 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Саутгемптон» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.85.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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