Ньюкасл — Брентфорд прямая трансляция 20.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает 20 место с 5 очками, «Брентфорд» — 14 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Ньюкасл» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Брентфорд»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.66.

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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