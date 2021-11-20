Милтон-Кинс Донс — Бёртон Альбион: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В турнирной таблице «Милтон-Кинс Донс» занимает 6 место с 28 очками, «Бёртон Альбион» — 12 место с 22 очками.
Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Милтон-Кинс Донс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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