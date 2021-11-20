«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

На 34-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. После длинного заброса грозненцев к штрафной москвичей Пабло неудачно скинул мяч назад — Мурило выставил руку и прихватил Архипова. Арбитр определил фол последней надежды и показал прямую красную карточку.
Даниил Уткин со штрафного, назначенного за это нарушение нанёс роскошный удар поверх стенки — мяч влетел в верхний угол ворот «Локо». Гильерме прыгнул, но спасти команду не сумел.
«Ахмат» удвоил преимущество на 58-й минуте. Артем Полярус получил пас на углу штрафной, качнул Тикнизяна и нанёс шикарный удар в дальнюю девятку — Гильерме не дотянулся.
«Локо» отыграл один мяч на 64-й минуте. Бека-Бека со своей половины поля сделал заброс вперёд, Виталий Лисакович подхватил мяч, убежал один на один и пробил аккуратно в дальний угол.
Клуб из Грозного набрал 21 очко и поднялся на восьмое место турнирной таблицы РПЛ, московская команда осталась с 25 очками на четвертой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Ахмат» 27 ноября примет на своем поле «Ростов», «Локомотив» спустя два дня сыграет в Туле против «Арсенала».