«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от грозненского(1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

На 34-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. После длинного заброса грозненцев к штрафной москвичей Пабло неудачно скинул мяч назад — Мурило выставил руку и прихватил Архипова. Арбитр определил фол последней надежды и показал прямую красную карточку.

Даниил Уткин со штрафного, назначенного за это нарушение нанёс роскошный удар поверх стенки — мяч влетел в верхний угол ворот «Локо». Гильерме прыгнул, но спасти команду не сумел.

«Ахмат» удвоил преимущество на 58-й минуте. Артем Полярус получил пас на углу штрафной, качнул Тикнизяна и нанёс шикарный удар в дальнюю девятку — Гильерме не дотянулся.

«Локо» отыграл один мяч на 64-й минуте. Бека-Бека со своей половины поля сделал заброс вперёд, Виталий Лисакович подхватил мяч, убежал один на один и пробил аккуратно в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ахмат 1:2 Голы: 0:1 Даниил Уткин (36'), 0:2 Артём Полярус (58'), 1:2 Виталий Лисакович (64') Локомотив: Гилерме, Александр Сильянов, Мурило Серкейра, Пабло, Мацей Рыбусь, Гирано Керк (Виталий Лисакович, 64'), Максим Ненахов, Алексис Бека (Grigori Borisenko, 79'), Наяир Тикнизян (Артур Черный, 80'), M.Petrov (Дмитрий Рыбчинский, 46'), Франсуа Камано Ахмат: Artem Arhipov (Мохамед Конате, 63'), Даниил Уткин, Евгений Харин (Владислав Карапузов, 73'), Игорь Коновалов (Антон Олегович Швец, 73'), Артём Тимофеев, Артём Полярус, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Андрей Семёнов (Виталий Лысцов, 46'), Марат Быстров, Виталий Гудиев Предупреждения: Гирано Керк (43'), Зоран Нижич (52'), Пабло (63'), Виталий Лысцов (65'), Гилерме (66'), Игорь Коновалов (67') Удаление: Мурило Серкейра (34')

Клуб из Грозного набрал 21 очко и поднялся на восьмое место турнирной таблицы РПЛ, московская команда осталась с 25 очками на четвертой строчке турнирной таблицы.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Ахмат» 27 ноября примет на своем поле «Ростов», «Локомотив» спустя два дня сыграет в Туле против «Арсенала».