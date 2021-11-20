Ливерпуль — Арсенал Лондон прямая трансляция 20.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

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