ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 13:51
    • Месси включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч с «Нантом»
  • 13:18
    • Гризманн сможет сыграть с «Миланом»
  • 13:04
    • «Крылья Советов» и «Урал» объявили составы
  • 09:28
    • «Бостон» разгромил «Лейкерс», «Финикс» выиграл у «Далласа»
  • 08:19
    • Витсель может перейти в «Ньюкасл». Там ему готовы платить 10 млн евро в год
    Все новости спорта

    Лацио — Ювентус: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

    Лацио — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Лацио Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 начнётся прямая трансляция матча «Лацио» — «Ювентус» в Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Лацио» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Ювентус».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры