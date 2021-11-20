Краснодар — Спартак: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав РПЛ.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает 7 место с 21 очком, «Спартак» — 9 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Краснодар» 6:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Краснодар»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

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