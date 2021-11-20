Халл Сити — Бирмингем Сити: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В турнирной таблице «Халл Сити» занимает 22 место с 12 очками, «Бирмингем Сити» — 16 место с 22 очками.
Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Халл Сити» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Халл Сити»).
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