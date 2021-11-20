Гисдоль: Красную карточку не принимаю. Этот стало поворотным моментом матча

Главный тренер «Локомотива»заявил, что не согласен с удалением защитникав матче 15-го тура РПЛ с(1:2).

Напомним, что хозяева с 34-й минуты играли вдесятером: прямую красную карточку за фол последней надежды получил Мурило Серкейра.

«Перед игрой были большие проблемы с травмами, у нас большое количество травмированных. Мы играли с теми, кто остался. Надеюсь, такого больше не повторится.

К нашим кадровым проблемам добавилось удаление, до которого мы играли строго и надежно. После удаления добавилось нервозности.

Красную карточку не принимаю. Этот стало поворотным моментом, она повиляла на игру. Мы сделали всё, что могли, но этого не хватило для ничьей.

Футболисты много лежали на газоне? Никакого отношения к мотивации это не имеет. Игра в меньшинстве потребовала много усилий, особенно когда ты проигрываешь 0:2.

Вернуться в игру непросто. Я не могу упрекать команду, что ей не хватало желания. Эта игра было сложной.

В конце сделали тройную замену. Пабло не мог продолжать играть. Он отдал все силы, и мы получили от него сигнал к замене. У Тикнизяна была травма, ему трудно играть все 90 минут.

Игрой Бека-Бека я был не совсем доволен, поэтому его тоже поменяли. Мы хотели внести свежести в игру, попытаться сравнять счет», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой встречи «Локомотив» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.

В следующем туре команда Маркуса Гисдоля на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» (28 ноября).