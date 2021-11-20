Бёрнли — Кристал Пэлас: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

В турнирной таблице «Бёрнли» занимает 18 место с 8 очками, «Кристал Пэлас» — 12 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.79.

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