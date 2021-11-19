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    «Зенит» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Зенит» и «Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч 15 тура российской Премьер-лиги.

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    «Зенит»: М. Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Вендел, Дзюба, Малком.

    Замены: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

    Замены: Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Масоэро, Сапета, Горбунов, Шарипов, Галаджан.

    Матч пройдет на «Газпром Арене». Начало в 19:00 мск. Ознакомиться с прогнозом можно по ссылке.

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