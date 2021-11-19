Зенит — Нижний Новгород прямая трансляция 19.11.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Зенит»).

Календарь и таблица РПЛ

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Нижний Новгород.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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