Шварц ответил на вопрос о возможной работе в сборной России

Главный тренер «Динамо»считает, что у сборнойпо-прежнему хорошие шансы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть свой пост.

«Не могу оценить игру сборной России против Хорватии. Мне кажется, у команды хорошие шансы пробиться на ЧМ через стыковые матчи.

Готов ли я возглавить сборную России? Приятно, что работа нашего тренерского штаба так высоко ценится.

Но мы не думаем об этом. Весь наш фокус направлен на игру против тульского Арсенала», — приводит слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.