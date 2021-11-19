Шварц ответил на вопрос о возможной работе в сборной России

Сандро Шварц Фото: globallookpress.com
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть свой пост.
«Не могу оценить игру сборной России против Хорватии. Мне кажется, у команды хорошие шансы пробиться на ЧМ через стыковые матчи.
Готов ли я возглавить сборную России? Приятно, что работа нашего тренерского штаба так высоко ценится.
Но мы не думаем об этом. Весь наш фокус направлен на игру против тульского Арсенала», — приводит слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.