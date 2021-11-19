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    Шварц ответил на вопрос о возможной работе в сборной России

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что у сборной России по-прежнему хорошие шансы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть свой пост.

    «Не могу оценить игру сборной России против Хорватии. Мне кажется, у команды хорошие шансы пробиться на ЧМ через стыковые матчи.

    Готов ли я возглавить сборную России? Приятно, что работа нашего тренерского штаба так высоко ценится.

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    • Но мы не думаем об этом. Весь наш фокус направлен на игру против тульского Арсенала», — приводит слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

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