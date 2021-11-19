Семак: Хорошая игра с «Нижним Новгородом», особенно в первом тайме

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Хорошая игра, особенно в первом тайме. Второй тайм рваный. В атаке создали много моментов, достаточно много забили.
Хороший матч, поздравляю команду и болельщиков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.
Почему слева вышел Ракицкий? Круговой был в сборной и не участвовал в тренировочном предматчевом процессе.
Поэтому решили поставить Ракицкого, а Дугласа поставить в центр, потому что Барриос прилетел поздно, потому что мы дали ему отдохнуть, несмотря на дисквалификацию», — передает слова Семака Sport24.