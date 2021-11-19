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    Олич: Руководство ЦСКА изначально хотело назначить тренером кого-то из братьев Березуцких

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    Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич считает, что после отставки Виктора Гончаренко руководство клуба хотело, чтобы команду возглавил Алексей или Василий Березуцкие.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Алексей Березуцкий почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстранённо.

    Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич.

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    • Всё это не было правильно, и надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого не будет. Повторюсь, время всё расставит по местам: кто поступал верно, а кто нет. Я это быстро оставил в прошлом, потому что вернулся к работе в сборной.

    Это отличный опыт — тренирую одну из лучших команд Европы, поэтому очень-очень доволен. Для меня было важно, чтобы мы вышли на чемпионат мира. Однажды хочу снова поработать в клубе, но пока сборная для меня на первом месте», — приводит слова Олича «Чемпионат».

    Напомним, Олич проработал на посту главного тренера ЦСКА три месяца. Московский клуб расторг контракт с хорватом перед началом текущего сезона.

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