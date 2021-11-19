Бывший тренер «Локомотива» раскритиковал судейство в чемпионате России

Бывший тренер московского «Локомотива»раскритиковал судейство в чемпионате России.

«Вы смотрели матчи "Атлетико" — "Реал" или "Реал" — "Барселона"? Видели, что происходит на поле? Война!

А теперь посмотрите на судейство. В России ты только сказал одно слово, а тебе уже показывают желтую карточку.

Самое большое количество карточек во всем мире среди всех футбольных лиг за последние годы было в русском чемпионате. Как вы хотите, чтобы футболисты на поле проявляли характер?

В России сразу дают карточки. Когда смотришь "Реал" — "Атлетико", там война, а первую карточку показывают только на 60-й минуте, когда на поле уже хаос», — сказал Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.