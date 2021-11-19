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    Бывший тренер «Локомотива» раскритиковал судейство в чемпионате России

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    Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич раскритиковал судейство в чемпионате России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Вы смотрели матчи "Атлетико" — "Реал" или "Реал" — "Барселона"? Видели, что происходит на поле? Война!

    А теперь посмотрите на судейство. В России ты только сказал одно слово, а тебе уже показывают желтую карточку.

    Самое большое количество карточек во всем мире среди всех футбольных лиг за последние годы было в русском чемпионате. Как вы хотите, чтобы футболисты на поле проявляли характер?

    В России сразу дают карточки. Когда смотришь "Реал" — "Атлетико", там война, а первую карточку показывают только на 60-й минуте, когда на поле уже хаос», — сказал Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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