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    Оуэн: Будет преступлением, если Левандовский не получит «Золотой мяч»

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    Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн, получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказал мнение об игроках, претендующих на приз в этом году.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

    «Мне кажется, Левандовскому очень не повезло с "Золотым мячом" в прошлом ковидном сезоне, когда он был либо отложен, либо отменен. Я бы выбрал его.

    Есть и другие кандидаты — не поймите меня неправильно, но Мохамед Салах провел отличный сезон, хотя он ничего и не выиграл.

    С другой стороны, есть Жоржиньо, который выиграл все. Но я не уверен, что он достаточно хорош, чтобы обойти в голосовании Левандовского. Поэтому я бы выбрал Роберта.

    Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет, а его голы в прошлом году... Поэтому я думаю, что "Золотой мяч" должен получить Левандовски.

    Будет настоящим преступлением, если он не выиграет "Золотой мяч" в ходе карьеры. Это потрясающий игрок», — сказал Оуэн Euronews.

    В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провел за «Баварию» 11 матчей, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне на его счету 41 забитый мяч, что является абсолютным рекордом турнира.

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