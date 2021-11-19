Оуэн: Будет преступлением, если Левандовский не получит «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала», получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказал мнение об игроках, претендующих на приз в этом году.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

«Мне кажется, Левандовскому очень не повезло с "Золотым мячом" в прошлом ковидном сезоне, когда он был либо отложен, либо отменен. Я бы выбрал его.

Есть и другие кандидаты — не поймите меня неправильно, но Мохамед Салах провел отличный сезон, хотя он ничего и не выиграл.

С другой стороны, есть Жоржиньо, который выиграл все. Но я не уверен, что он достаточно хорош, чтобы обойти в голосовании Левандовского. Поэтому я бы выбрал Роберта.

Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет, а его голы в прошлом году... Поэтому я думаю, что "Золотой мяч" должен получить Левандовски.

Будет настоящим преступлением, если он не выиграет "Золотой мяч" в ходе карьеры. Это потрясающий игрок», — сказал Оуэн Euronews.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провел за «Баварию» 11 матчей, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне на его счету 41 забитый мяч, что является абсолютным рекордом турнира.