Клопп: «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал предстоящий матч 12 тура АПЛ против «Арсенала».

«"Арсенал" не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона. Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует время, появившееся без еврокубков. Сейчас "Арсенал" — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь игр без поражений, но они едут на "Энфилд". "Ливерпулю" нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого — домашняя встреча», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч состоится 20 ноября на «Энфилд Роуд». Начало поединка в 20:30 по мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно здесь.