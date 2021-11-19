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    Клопп: «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 12 тура АПЛ против «Арсенала».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «"Арсенал" не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона. Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует время, появившееся без еврокубков. Сейчас "Арсенал" — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь игр без поражений, но они едут на "Энфилд". "Ливерпулю" нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого — домашняя встреча», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

    Матч состоится 20 ноября на «Энфилд Роуд». Начало поединка в 20:30 по мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно здесь.

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