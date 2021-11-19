Кержаков: Не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал итог матча 15-го тура российской премьер-лиги против(1:5).

«Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве.

Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером.

За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли как могли.

Огромное спасибо за теплый прием. Я по сообщениям в соцсетях понимал, что подогревался интерес.

И мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита" и примерно представляли, как соперник будет играть, учитывая матчи с "Мальме". Удаление нас расслабило», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

В составе победителей хет-трик был Артем Дзюба.