Кержаков: Не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
«Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве.
Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером.
За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли как могли.
Огромное спасибо за теплый прием. Я по сообщениям в соцсетях понимал, что подогревался интерес.
И мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита" и примерно представляли, как соперник будет играть, учитывая матчи с "Мальме". Удаление нас расслабило», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
В составе победителей хет-трик был Артем Дзюба.