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    Кержаков: Не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал итог матча 15-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:5).

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве.

    Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером.

    За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли как могли.

    Огромное спасибо за теплый прием. Я по сообщениям в соцсетях понимал, что подогревался интерес.

    И мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита" и примерно представляли, как соперник будет играть, учитывая матчи с "Мальме". Удаление нас расслабило», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В составе победителей хет-трик был Артем Дзюба.

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