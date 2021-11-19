Аугсбург — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 19.11.2021

В турнирной таблице «Аугсбург» занимает 16 место с 9 очками, «Бавария» — 1 место с 28 очками.
Последний матч между собой: «Бавария» — «Аугсбург» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бавария»).
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