Полузащитник «Рубина» решил приостановить карьеру

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитникомпо обоюдному согласию сторон.

Причиной разрыва договора стало решение 31-летнего футболиста приостановить карьеру.

«Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто — в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса.

Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь.

Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение. Мы уже поговорили с клубом — возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах "Рубина" в Турции. Мы поговорили с Рустемом Фидаевичем, Леонидом Викторовичем, они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать. Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно.

Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе. Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне», — заявил Шатов.

Шатов перешел в «Рубин» в июле 2020 года, сыграл за казанскую команду 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.