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    Куяба — Интернасьонал прямая трансляция 18.11.2021, смотреть онлайн

    Куяба — Интернасьонал: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся прямая трансляция матча «Куяба» — «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Куяба» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Куяба» — «Интернасьонал».

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