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    Фламенго — Коринтианс прямая трансляция 18.11.2021, смотреть онлайн

    Фламенго — Коринтианс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Фламенго» — «Коринтианс» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Фламенго» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Коринтианс.

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