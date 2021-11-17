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    Колумбия — Парагвай прямая трансляция 17.11.2021, смотреть онлайн

    Колумбия — Парагвай: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Колумбии Сборная Парагвая Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колумбия» — «Парагвай» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Парагвай» — «Колумбия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Парагвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Колумбия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Парагвай.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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