Колумбия — Парагвай прямая трансляция 17.11.2021, смотреть онлайн

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Парагвай» — «Колумбия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Парагвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Колумбия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Парагвай.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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