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    Совет директоров ЦСКА недоволен планами клуба на зимнее трансферное окно

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    Совет директоров ЦСКА провел заседание, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на перспективу ближайших трех сезонов.

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    ЦСКА занимает пятое место в РПЛ после 14-ти туров

    По информации «Спорт-Экспресса», совет директоров остался недоволен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно.

    Отмечается, что детальный план действий представлен не был.

    Было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете. Будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий.

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    Ранее известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА планирует купить зимой «одного-двух качественных игроков».

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