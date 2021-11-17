Совет директоров ЦСКА недоволен планами клуба на зимнее трансферное окно

Совет директоровпровел заседание, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на перспективу ближайших трех сезонов.

По информации «Спорт-Экспресса», совет директоров остался недоволен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно.

Отмечается, что детальный план действий представлен не был.

Было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете. Будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 14-ти туров.

Ранее известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА планирует купить зимой «одного-двух качественных игроков».