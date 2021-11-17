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    Чили — Эквадор: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

    Чили — Эквадор: онлайн-трансляция матча начнется в 03:15

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    В 03:15 начнётся прямая трансляция матча «Чили» — «Эквадор» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Эквадор» — «Чили» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Эквадор». Коэффициент ставки — 2.10.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чили» — «Эквадор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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