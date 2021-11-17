Бушманов назвал игроков молодежки, готовых к первой сборной

Главный тренер «Спартака-2»рассказал, кто из игроков молодежной сборнойготов к вызову в первую сборную.

Во вторник российская «молодежка» одержала победу над сборной Испании (1:0) в отборе на Евро-2023. Автором единственного гола стал Константин Тюкавин.

«Великолепный результат, ребята большие молодцы. Несмотря на то, что первый матч Испании наша сборная проиграла со счётом 1:4, вчера ребята играли смело, от себя и вполне заслуженно победили.

В этой молодежной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Умяров очень неплохо проявляет себя и в "Спартаке", и в молодежной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды.

В атаке есть очень интересные Тюкавин и Агаларов — они тоже ярко себя проявляют, отличаются результативными действиями почти в каждом матче.

Еще бы отметил Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».