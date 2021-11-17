Акрон — Факел: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Акрон» занимает 8 место с 32 очками, «Факел» — 2 место с 43 очками.

Последний матч между собой: «Факел» — «Акрон» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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