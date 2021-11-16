Уэльс — Бельгия прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Уэльс» занимает 2 место с 14 очками, «Бельгия» — 1 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Уэльс» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэльс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Бельгия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам