Уэльс — Бельгия прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Уэльс» занимает 2 место с 14 очками, «Бельгия» — 1 место с 19 очками.
Последний матч между собой: «Бельгия» — «Уэльс» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 1.81.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэльс»).
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