ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • 17:39
    • «Динамо» продлило контракт с Шуниным
  • 16:49
    • Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет
  • 15:02
    • Женская сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира
  • 14:12
    • Источник: Переговоры «Спартака» с Ваноли находятся в продвинутой стадии
  • 12:36
    • Спортивный директор РФС: Карпин уйдет из сборной? Без комментариев
    Все новости спорта

    Уэльс — Бельгия прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

    Уэльс — Бельгия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Уэльса Сборная Бельгии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Уэльс» — «Бельгия» в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Уэльс» занимает 2 место с 14 очками, «Бельгия» — 1 место с 19 очками.

    Последний матч между собой: «Бельгия» — «Уэльс» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэльс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Бельгия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
  • Нидерланды — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Молодежная сборная России не уступит испанцам?
  • Россия U21 — Испания U21. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сиэтл — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ванкувер — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры