Турция U21 — Дания U21: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция U21» — «Дания U21». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Турция U21»).

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