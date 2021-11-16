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    Шунин: Моя цель и мечта — взять чемпионство с «Динамо»

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    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с сине-белыми до 2024 года.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Голкипер находится в системе столичного клуба с 2005 года. Предыдущее соглашение игрока заканчивалось следующим летом.

    «После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович (Пивоваров) и сказал, что "Динамо" хочет продлить со мной контракт.

    Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение. Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с "Динамо".

    Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее.

    Я не представляю себя вне клуба. "Динамо" дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта — взять чемпионство с любимым клубом», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.

    34-летний вратарь дебютировал за основную команду бело-голубых в 2007 году. На счету Шунина 305 игр за «Динамо», в которых он пропустил 326 мячей.

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