Шунин: Моя цель и мечта — взять чемпионство с «Динамо»

Вратарь московского «Динамо»прокомментировал продление контракта с сине-белыми до 2024 года.

Голкипер находится в системе столичного клуба с 2005 года. Предыдущее соглашение игрока заканчивалось следующим летом.

«После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович (Пивоваров) и сказал, что "Динамо" хочет продлить со мной контракт.

Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение. Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с "Динамо".

Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее.

Я не представляю себя вне клуба. "Динамо" дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта — взять чемпионство с любимым клубом», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.

34-летний вратарь дебютировал за основную команду бело-голубых в 2007 году. На счету Шунина 305 игр за «Динамо», в которых он пропустил 326 мячей.