Северная Македония U21 — Франция U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония U21» — «Франция U21». Коэффициент ставки — 2.23.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Франция U21»).

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