Самедов: Карпин разочарован реакцией футболистов на проделанную работу

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу возможного уходас поста главного тренера национальной команды.

Ранее Карпин признался, что не знает, будет ли готовить сборную к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.

«Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно, и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу.

На мой взгляд, должно пройти немного времени и все устаканится — было ведь и много хорошего.

Да, интервью эмоциональное, но он всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоции. Он так привык, ему так комфортно. Конечно, мне было хотелось, чтобы Карпин остался в сборной, бесспорно», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».