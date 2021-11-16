Россия U21 — Испания U21: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия U21» — «Испания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Испания U21»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Россия U21 — Испания U21.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
До 1000$Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету