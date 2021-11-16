Польша U21 — Латвия U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Польша U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша U21» — «Латвия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Польша U21» — «Латвия U21».

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