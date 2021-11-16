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    Орлов: Бакаев в сборной — это авантюра Карпина

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов сборной России после поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Выход спартаковца Бакаева в матче с Хорватией был авантюрным. Он даже не Ларссон, который деградировал в "Спартаке". Помните, сколько мячей Джордан забивал, когда только пришел в клуб? Бакаев так не может. Да, у него есть резкий рывок и он с левой ногой, что необычно для защитника. Но он сырой как футболист. Зелимхан — не тот игрок, который мог выходить с первых минут с хорватами. Он не готов к такой игре. Это авантюра Карпина.

    Выход Заболотного хоть чем-нибудь помог сборной? Нет. Значит, выход не оправдан. И нахождение его в сборной под вопросом. Нужен ли такой футболист? Говорят: "Он будет цепляться за мяч". А что же он не цеплялся?

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    • И футболист Заболотный, при всем моем уважении… Для себя он — гений. Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет. Но что касается европейского футбола, уровня сборных — это не для него. Надо реально смотреть на вещи. Мы говорим: "Молодец, Антон, но ты не игрок европейского класса". Вот и всё», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

    Напомним, сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

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