Литва U21 — Словакия U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Литва U21» — «Словакия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Словакия U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Литва U21 — Словакия U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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