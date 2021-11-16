Литва U21 — Словакия U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Литва U21» — «Словакия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Словакия U21»).
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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
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