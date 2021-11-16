Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Белоруссия U21» — «Лихтенштейн U21» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лихтенштейн U21» — «Белоруссия U21». Коэффициент ставки — 2.10.

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